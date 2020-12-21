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Кабмин назначил временного руководителя Госгеокадастра

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Кабмин назначил временного руководителя Госгеокадастра

Кабинет Министров на внеочередном заседании назначил исполняющим обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Алексея Пинчука.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от «Слуги народа» Василий Мокан сообщил в Фейсбуке.

«Утром состоялось внеочередное заседание Кабмина. ...временное исполнение обязанностей председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра возложено на Пинчука Алексея Игоревича (начальник Управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра)», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Мокана, Кабмин проголосовал за освобождение Свириденко Юлии Анатольевны от должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства (по собственному желанию).

Также Кабмин принял решение об освобождении Шкарлета Сергея Николаевича — от должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции (в связи с избранием на должность министра МОН) и освобождении Лещенко Романа Николаевича — от должности председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (в связи с избранием министром АПК).

В понедельник чиновники также приняли решение об увольнении Каплунова Дениса Викторовича — от должности первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции.

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Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки и Романа Лещенко — на должность министра аграрной политики и продовольствия. В то же время Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики. Постановление об этом назначении поддержали только 186 народных депутатов из минимально необходимых 226.

Кабмин, Госгеокадастр
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