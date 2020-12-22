Половина россиян хотела бы встретить Новый год с Путиным

За новогодний стол в 2020 году россияне больше всего хотели бы пригласить президента своей страны Владимира Путина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди опрошенных президента России за новогодний стол пригласили бы 49%. Эксперты отмечают, что это в два раза больше, чем годом ранее. Также желанным гостем оказался Жириновский: его хотят видеть на своем празднике 29% респондентов. Третьим по популярности стал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его назвали 18% опрошенных жителей страны.

Также большинство россиян (82%) рассказали, что встречать 2021 год будут дома. Еще 5% респондентов в новогоднюю ночь пойдут в гости, 4% отправятся на дачу. Не намерены отмечать Новый год 6% участников опроса.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из 80 российских регионов.

В ноябре ВЦИОМ представил данные, согласно которым большинство опрошенных россиян (81%) чувствуют себя определенно или скорее счастливыми, треть респондентов полностью в этом уверены. Главными причинами счастья респонденты назвали наличие семьи и благополучие в ней (34%), хорошее здоровье (24%), а также наличие хорошей работы (20%).