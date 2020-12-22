Войти
Шмыгаль обсудил закупку вакцины от COVID-19 с послами G7 и ЕС
дружба народов
Шмыгаль обсудил закупку вакцины от COVID-19 с послами G7 и ЕС
Зеленский не готов сотрудничать с «олигархом Порошенко»
позиция
Зеленский не готов сотрудничать с «олигархом Порошенко»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Половина россиян хотела бы встретить Новый год с Путиным

348
Половина россиян хотела бы встретить Новый год с Путиным

За новогодний стол в 2020 году россияне больше всего хотели бы пригласить президента своей страны Владимира Путина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди опрошенных президента России за новогодний стол пригласили бы 49%. Эксперты отмечают, что это в два раза больше, чем годом ранее. Также желанным гостем оказался Жириновский: его хотят видеть на своем празднике 29% респондентов. Третьим по популярности стал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его назвали 18% опрошенных жителей страны.

Также большинство россиян (82%) рассказали, что встречать 2021 год будут дома. Еще 5% респондентов в новогоднюю ночь пойдут в гости, 4% отправятся на дачу. Не намерены отмечать Новый год 6% участников опроса.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из 80 российских регионов.

Читайте также: Украина вошла в шестерку мировых лидеров по росту цен на жилье

В ноябре ВЦИОМ представил данные, согласно которым большинство опрошенных россиян (81%) чувствуют себя определенно или скорее счастливыми, треть респондентов полностью в этом уверены. Главными причинами счастья респонденты назвали наличие семьи и благополучие в ней (34%), хорошее здоровье (24%), а также наличие хорошей работы (20%).

Россия, Владимир Путин, Новый год
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 22 декабря 2020
Понедельник, 21 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Не упустить шанс. Почему нужно поменять политику НБУ

Продолжение пассивной монетарной и фискальной политики НБУ в условиях карантина и экономического кризиса приведет к сокращению сбережений. Развитие экономических процессов за счет «проедания» национальных сбережений (которые и до этого были небольшими) - это деструктивный путь, который будет консервировать бедность на долгие годы вперед, не позволяя надеяться на технологическую модернизацию и экономическое возрождение.
Игорь Смолов
Игорь Смолов
экономический обозреватель

Зеленский, Ахметов и Медведчук: Самые влиятельные люди в стране по версии трех разных изданий

Как смотреть на рейтинги топ-100 самых влиятельных людей Украины? В топ-5 рейтингов «Вестей», «НВ» и «Корреспондента» бессменными остаются три фамилии - Владимир Зеленский, Ринат Ахметов и Виктор Медведчук.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Коронавирус, «стая иностранных товарищей» и оппозиционер

Доборолись до самого края. Явление года - коронавирус. А самые влиятельные люди - послы западной «Большой семерки». Что нам расскажет сенсационный рейтинг-2020 «100 людей и явлений» от газеты «Вести».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016