Более 70% украинцев стали беднее за последние полгода

Экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, считают более 70% украинцев, 17% полагают, что оно не изменилось, и только 7% заметили улучшение, свидетельствуют данные проведенного 16-20 декабря опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные на ее сайте.

56% опрошенных почувствовали ухудшение финансовой ситуации в семье, 37% — отсутствие изменений, лишь 7% — улучшение.

Лишь 16% респондентов считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 32% считают, что она не изменится, и 47% — ожидают ухудшения.

Причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти (63%), при этом четверть считает, что экономический упадок наступит из-за пандемии коронавируса. Еще 9% видят причиной войну на Донбассе. При этом количество объясняющих ситуацию в экономике некомпетентностью власти за последние полгода выросло с 53 до 63%, подчеркивается в пресс-релизе.

18% опрошенных считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, в то же время 71% противоположного мнения. Ключевыми общенациональными проблемами граждане считают коррупцию, войну на Донбассе, экономический кризис, некомпетентность власти и эпидемию коронавируса, при этом на личностном уровне перечисленным проблемам добавляется еще и низкое качество медицины, а проблема экономического кризиса уже возглавляет «рейтинг проблем».

В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.