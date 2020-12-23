Великобритания и ЕС договорились о будущих отношениях и торговой сделке

Власти Великобритании и Евросоюз достигли принципиальной договоренности о заключении соглашения о будущих отношениях и свободной торговле. ВОб этом сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Джо Пайк со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

«Источник на Даунинг-стрит: сделка достигнута», — написал Пайк в Twitter.

Спустя несколько минут Пайк привел слова других правительственных источников, которые призвали к осторожности в выводах: «Мы все еще ведем переговоры».

По данным канала, документ еще не подписан, однако стороны смогли преодолеть основные разногласия на переговорах.

Вместе с тем, по информации политического обозревателя вещательной корпорации BBC Лоры Кюнсберг, сами консультации пока не закончились, но «находятся на завершающем круге». Газета Financial Times в свою очередь пишет о растущей надежде на то, что прогресс в ходе дискуссий позволит сторонам «ударить по рукам» и что от этого их отделяют всего несколько часов напряженных переговоров.

Совет ЕС уже начал процедуру подготовки к реализации торгового соглашения с Великобританией с 1 января. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника в ЕС.

«Кажется, что достижение соглашения уже близко. О нем могут объявить уже сегодня или завтра», — заявил агентству один из источников.

По данным Reuters, дипломатам Евросоюза сказали быть готовыми встретиться в четверг, если соглашение будет достигнуто в среду.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

Вопрос о рыболовецких квотах является одним из двух главных камней преткновения на торговых переговорах Великобритании и ЕС. Вторая преграда на пути к сделке — так называемые единые правила игры, то есть требование обеспечивать условия равной конкуренции для британских и европейских компаний.