Падение промпроизводства в Украине за 11 месяцев составило 6,2%

Промышленное производство в Украине в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года снизилось на 0,3%, тогда как в октябре — на 5%, сентябре — на 4,4%, августе — 5,3%, июле — 4,2%, июне — 5,6%, мае — 12,2% и апреле — 16,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.
Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре 2020 года сократилось на 0,1%.
Госстат указывает, что к октябрю этого года рост промышленного производства в ноябре составил 1,1%, а с учетом сезонной корректировки — 1,5%.
В перерабатывающей промышленности в ноябре-2020 к ноябрю-2019 падение замедлилось до 3,4% с 6,6% в октябре, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован рост на 1,8%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 10%.
В целом за 11 месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 3,8%, в перерабатывающей промышленности — на 7,8%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 3,1%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.
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