Зеленский хочет объединить запад и восток Украины мостом в Запорожье

К 30-летию Независимости Украины планируют завершить строительство запорожского моста, который символически объединит запад и восток страны.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время рабочего визита в Запорожье, передает Укринформ.
«На 30-летие Независимости Украины мы готовим несколько инфраструктурных побед — одна из них запорожский мост. Мы хотим объединить запад и восток одной большой дорогой», — сказал Зеленский.
Он также сообщил, что в Запорожье побывал на предприятиях «Мотор Сич» и «Искра».
Запорожский мост — это магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Истории строительства моста — 16 лет.
В рамках программы «Большое строительство», инициированной Зеленским, в 2020 году строительство запорожских мостов было возобновлено. В феврале этого года победителем тендера на строительство объекта была определена турецкая компания. Общая стоимость проекта — 11,9 млрд грн (с НДС). 10 апреля ГАСИ предоставила разрешение на начало строительных работ.
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