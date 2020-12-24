Главу КС вызывают в прокуратуру для вручения подозрения

Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызывают в Офис генерального прокурора. Ему хотят вручить подозрение в уголовном деле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.
В частности, Тупицкого просят прибыть в Офис генпрокурора 28 декабря для того, чтобы ему сообщили о подозрении в уголовном производстве № 12013110060002990 от 02.04.2013.
Как отмечает источник, на данный момент в здании КСУ стоят сотрудники Государственного бюро расследований, чтобы вручить ему то ли подозрение, то ли повестку. Пока Тупицкому ничего не вручили, поскольку он в зале заседаний рассматривает дела.
Из открытых источников известно, что дело под номером 12013110060002990 касается в том числе незаконной приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области (находится в городе Зугрэс, на сегодня это оккупированная территория).
Напомним, предыдущий скандал с участием Тупицкого касался отмены ряда положений антикоррупционного законодательства, которая привела к конституционному кризису в Украине.
Кроме того, на него завели дело за государственную измену. По данным следствия, в 2018 году он якобы самовольно занял не отведенный ему земельный участок в оккупированном Крыму и оформил его по российскому законодательству.
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