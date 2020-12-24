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Новый глава Минэнерго хочет пересмотреть антимонопольное законодательство

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Новый глава Минэнерго хочет пересмотреть антимонопольное законодательство

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко считает, что антимонопольное законодательство страны не соответствует современным европейским тенденциям и это влияет на принятие решений антимонопольным ведомством.

«Мы сталкивались с конкретной проблемой, когда украинское законодательство о защите конкуренции отставало от современных европейских тенденций. К примеру, как они (АМКУ — Ред.) определяли рынок и определяли доминирующее положение — не соответствует европейским стандартам. Возможно, в этом проблема. Я буду работать со своими коллегами из АМКУ, чтобы монополии были признаны монополиями», — сказал он в эфире «Радио НВ» в четверг, комментируя доминирующее положение ряда компаний Рината Ахметова на рынке.

Витренко также убежден, что олигархи не должны иметь влияния на работу государственных компаний, в частности Игорь Коломойский на ПАО «Центрэнерго», в котором государству принадлежит 78,3% акций.

«Это не нормально, когда какой-либо олигарх имеет влияние на государственные компании», — подчеркнул он.

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Витренко резюмировал, что наилучший способ избавиться от влияния олигархов — это интеграция украинских рынков в европейские.

«Тогда мы становимся частью большого и ликвидного рынка, где правила определяют европейские институции, на которые не влияют наши олигархи. Это чуть ли не единственный сильнодействующий рецепт, как избавиться от высокоуровневой коррупции и влияния олигархов», — пояснил он.

Как сообщалось, 22 декабря Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

АМКУ, Юрий Витренко
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Четверг, 24 декабря 2020
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