Витренко уже занимается пересмотром тарифов на электроэнергию для населения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал принятие решения по ПСО на рынке электрической энергии в ближайшее время.

Об этом премьер сказал на официальном открытии ВЛ 750 кВ «Запорожская АЭС — Каховская» в четверг, передает «Интерфакс-Украина».

«Урегулирование баланса на рынке э/э — это одно из первых заданий, которое получил новоназначенный и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Минэнерго сейчас активно работает с НКРЭКУ, проводит расчеты по ПСО на рынке э/э, рассматривает различные модели. Мы готовимся принять это решение в ближайшее время», — заявил он.

Относительно возможного повышения в 2021 году тарифов на электроэнергию для населения премьер отметил, что в рамках отработки модели ПСО Минэнерго и НКРЭКУ «просчитывают потребность в этом».

Ранее источник в правительстве сообщил СМИ, что Кабинет министров на одном из последних в 2020 году заседаний рассмотрит вопрос изменений модели возложения спецобязательств (ПСО) на рынке электроэнергии.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч в первые 100 кВт и 1,68 грн/кВт.ч в другой объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации по заниженным тарифам на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.