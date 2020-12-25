Суд отклонил иск Трампа о пересмотре результатов выборов в Висконсине

Размещающийся в Чикаго (штат Иллинойс) Апелляционный суд седьмого округа США отклонил в четверг иск юридической команды действующего президента Дональда Трампа о пересмотре итогов президентских выборов в штате Висконсин. Эта судебная инстанция, рассматривающая дела штатов Иллинойс, Индиана и Висконсин, сочла неубедительными представленные юристами Трампа доводы, сообщила газета Politico.
Все трое судей Апелляционного суда отклонили доводы о том, что избирательная комиссия Висконсина якобы нарушила Конституцию США, в частности при сборе бюллетеней для заочного голосования. Выражая общее мнение своих коллег, судья Майкл Скаддер заявил, что указанные изменения не являются настолько существенными, чтобы противоречить конституционным требованиям, предъявляемым к организации и проведению президентских выборов. Таким образом, суд оставил без изменений утвержденные властями штата результаты проведенных там президентских выборов, на которых победа была отдана кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену.
«У президента Трампа были все возможности до выборов оспорить законодательство Висконсина, представив аналогичные нынешним заявления. Отказавшись от такой возможности, он не может теперь — после окончательного утверждения итогов выборов — пытаться оспаривать законы штата», — цитирует издание заявление Скаддера.
Politico отметила, что проигрыш дела в Висконсине стал еще одним из многочисленных судебных поражений юридической команды Трампа, пытающейся оспорить результаты выборов в так называемых колеблющихся штатах, где Байден победил с минимальным отрывом. Газета особо отметила, что все трое судей Апелляционного суда седьмого округа являются «республиканскими назначенцами», а следовательно, они не могли предвзято относиться к рассмотрению иска, поданного от имени республиканца Трампа.
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Извините за автоисправление - Просто интересно - ну на что рассчитывает, подавая иски один за другим, это тупое создание? Не боится получить прямо противоположное? Или такого его тупая голова даже представить не может?
Просто интересно - ну на что в, подавая иски один за другим, это тупое создание? Не боится получить прямо противоположное? Или такого его тупая голова даже представить не может?