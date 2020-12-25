Зеленский угрожает послать на войну с РФ и мужчин, и женщин

В случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма начнется большая война, и все будут воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус».

«Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — ответил Зеленский на вопрос журналистов о том, возможно ли нападение РФ со стороны Крыма.

Он также подчеркнул, что лично вышел бы из минских договоренностей, но Украина не может этого сделать, потому что в таком случае европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО.

Кроме того, по словам Зеленского, встреча советников в нормандском формате, которая планировалась на декабрь, в ближайшее время не состоится.

«Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас ее тоже не будет. После того, как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами. Сложно, но движемся вперед. Это все план А», — пояснил президент.

Также Зеленский прокомментировал возможное общение с Владимиром Путиным.

«Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же, я считаю, что должен быть как диалог вроде в нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в нормандском формате — ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», — резюмировал Зеленский, отметив, что на данный момент предмета для разговора с президентом РФ нет.