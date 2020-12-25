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Папа Римский Франциск призвал поделить вакцины справедливо и вспомнил про Донбасс

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Папа Римский Франциск призвал поделить вакцины справедливо и вспомнил про Донбасс

Папа Римский Франциск вновь призвал к справедливому распределению вакцин. С таким обращением он выступил в пятницу в своей традиционной рождественской речи Urbi et orbi («Граду и миру»), поздравляя всех католиков мира с Рождеством.

«Вакцина от коронавируса должна быть у всех, в первую очередь у слабых и нуждающихся. Мы не должны допускать проявления национализма и индивидуализма в вопросах вакцин», — сказал понтифик. Он также указал, что нельзя поддаваться «законам рынка и патентов, ставить их выше законов любви».

Также Франциск попросил у Бога помощи всем в поддержании мира в Нагорном Карабахе и на востоке Украины. Эти точки гражданских конфликтов глава Римско-католической церкви упомянул наряду с Ливаном, Ливией, Сирией, Ираком, Йеменом, Ближнем Востоком, Восточным Средиземноморьем, Ливаном, а также африканскими странами и своим родным южноамериканским континентом, особенно страдающим от пандемии.

Из-за введенных итальянскими властями ограничений папское обращение транслировалось по телевидению и в интернете, а сам понтифик находился не, как принято, на балконе собора Святого Петра, а в зале благословения Апостольского дворца.

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«В нынешний исторический момент, отмеченный экологическим кризисом, экономическим и социальным неравенством, усугубляемым пандемией коронавируса, мы как никогда нуждаемся в появлении братства, которое основано на искренней любви, способности принимать отличного от тебя человека, сопереживать его страданиям, заботиться о ком-то, кто не принадлежит моей семье, национальности, религии. Он другой, но все равно мой брат или сестра», сказал Франциск.

«Пусть сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и вовлеченные страны в сохранении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, как и на востоке Украины, в пользу диалога, единственного пути к примирению», — указал понтифик.

Папа Римский, вакцина
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