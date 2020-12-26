Ученые из Южной Кореи выяснили, что коронавирус может распространяться по вентиляции в многоквартирных домах. Их отчет опубликован на портале Science Direct.

Поводом для исследования стал случай в Сеуле, когда несколько семей, проживающих на разных этажах жилого комплекса, одновременно заболели COVID-19.

Сначала положительный тест получила жительница шестого этажа и ее родные, после чего вирус был выявлен у ее соседей на четвертом и пятом этажах. Позже стало известно, что семьи с 10 и 11 этажей также заражены.

При этом все инфицированные заявили, что не контактировали друг с другом, а двое из них даже не пользовались лифтом.

Ученые выяснили, что все квартиры были объединены общей системой вентиляции, а вирус, по их мнению, попадал в помещения через отверстия в ванной комнате.