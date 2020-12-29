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Резников считает, что боевики блокируют КПВВ, чтобы жители Донбасса не видели процветающую Украину

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Резников считает, что боевики блокируют КПВВ, чтобы жители Донбасса не видели процветающую Украину

Оккупационные власти продолжают блокировать работу контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, чтобы не допустить демонстрации успеха Украины. Это может привести к новому нормандскому саммиту, чего оккупанты не хотят.

Об этом в интервью «ТСН» заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников.

«Для них (оккупантов — ред.) демонстрация успеха Украины — это плохая история. Когда украинцы, проживающие сегодня в качестве заложников на оккупированных территориях, пересекают КПВВ и видят, что здесь меняется жизнь, лучшие дороги, дешевле и качественнее продукты, новые современные хабы и сервисы прямо на КПВВ... Это худшее, что может быть для России и их оккупационных прокси», — заявил Резников.

Министр отметил, что открытие новых КПВВ свидетельствуют об успехе Украины в переговорном процессе. Это может привести к необходимости нового нормандского саммита, чего не хотят оккупационные власти.

«Сегодня политическое руководство Украины не должно для их понимания быть успешным. Им нужна история неуспеха. Вот почему, я думаю, они ищут различные варианты блокировки и торможения процесса, чтобы не дать успеха Украины», — добавил Резников.

Кроме этого одной из причин блокировки КПВВ может быть попытка сокрытия ситуации с коронавирусом на Донбассе.

«Они рассказывают, что у них там только пневмония, а COVID-19 почти нет. Ну, это только в тоталитарных режимах возможно скрыть правду. Весь мир болеет, а они — нет, такого не бывает. Чудес не бывает. Поэтому мы не знаем настоящей количества смертей. Врачам там запрещено распространять эту информацию», — заявил вице-премьер.

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Отметим, боевики продолжают полностью блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе — «Счастье», «Золотое», «Гнутове», «Майорское» и «Марьинка». Пропуск осуществляется только через пункт «Станица Луганская», а также дважды в неделю — через «Новотроицкое».

Алексей Резников, КПВВ
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