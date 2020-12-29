Украинцы в ноябре заплатили 22,8 млн гривен штрафов за нарушение ПДД

Сумма уплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в ноябре составила 22,8 млн гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українськи Новин.

Сообщается, что по данным Реестра административных нарушений по состоянию на 22 декабря от 1 июня зафиксировано 1 190 639 нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

«В течение ноября 2020 года начислено штрафов на сумму 19 992 510 гривен. По сведениям, поступившим от Государственной казначейской службы по коду классификации доходов бюджета 21081800 „Административные штрафы за административные правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме“, в ноябре 2020 года поступило 22 829 260 грн», — говорится в ответе.

Сумма уплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в ноябре составила 22,8 млн гривен.

Напомним, что сумма уплаченных штрафов за нарушение ПДД в октябре составила 24,4 млн гривен.

1 июня МВД запустило систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в штатном режиме в Киеве и Киевской области.