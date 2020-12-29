Украинцы в ноябре заплатили 22,8 млн гривен штрафов за нарушение ПДД

Сумма уплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в ноябре составила 22,8 млн гривен.
Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українськи Новин.
Сообщается, что по данным Реестра административных нарушений по состоянию на 22 декабря от 1 июня зафиксировано 1 190 639 нарушений в сфере безопасности дорожного движения.
«В течение ноября 2020 года начислено штрафов на сумму 19 992 510 гривен. По сведениям, поступившим от Государственной казначейской службы по коду классификации доходов бюджета 21081800 „Административные штрафы за административные правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме“, в ноябре 2020 года поступило 22 829 260 грн», — говорится в ответе.
Сумма уплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в ноябре составила 22,8 млн гривен.
Напомним, что сумма уплаченных штрафов за нарушение ПДД в октябре составила 24,4 млн гривен.
1 июня МВД запустило систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в штатном режиме в Киеве и Киевской области.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016