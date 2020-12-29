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Украина бесплатно получит 16 миллионов доз COVID-вакцины

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Украина бесплатно получит 16 миллионов доз COVID-вакцины

Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.

Об этом в эфире телеканала «Дом» сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Уже не 8, а 16 млн доз вакцины... 8 млн — это количество доз, которые необходимо, два раза уколоть для 4 млн граждан. Соответственно 16 млн — это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит», — сказал Немчинов.

Он напомнил, что Минздрав утвердил план вакцинальной кампании, в первую очередь должны быть вакцинированы медики, и лица из групп риска.

Кроме этого, добавил Немчинов, Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут вакцинироваться.

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Как сообщалось, согласно «дорожной карте», которую Минздрав разработал совместно с международными экспертами, вакцинация от коронавируса пройдет в Украине в течение 2021-2022 годов. Планируется охватить по меньшей мере 50% населения страны.

вакцина, COVAX
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