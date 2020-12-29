Украина бесплатно получит 16 миллионов доз COVID-вакцины

Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.
Об этом в эфире телеканала «Дом» сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.
«Уже не 8, а 16 млн доз вакцины... 8 млн — это количество доз, которые необходимо, два раза уколоть для 4 млн граждан. Соответственно 16 млн — это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит», — сказал Немчинов.
Он напомнил, что Минздрав утвердил план вакцинальной кампании, в первую очередь должны быть вакцинированы медики, и лица из групп риска.
Кроме этого, добавил Немчинов, Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут вакцинироваться.
Как сообщалось, согласно «дорожной карте», которую Минздрав разработал совместно с международными экспертами, вакцинация от коронавируса пройдет в Украине в течение 2021-2022 годов. Планируется охватить по меньшей мере 50% населения страны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016