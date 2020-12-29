НАБУ заступилось за Микитася, назвав его обличителем коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отреагировало на новое подозрение застройщику Максиму Микитасю. Бюро считает, что на обличителя коррупции могут давить.
Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице НАБУ.
Сообщается, что у НАБУ нет информации о доказательной базе, на основании которой полиция объявила Микитасю о подозрении.
«В то же время, хотим напомнить, что упомянутый экс-нардеп является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса президента сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления», — говорится в сообщении.
В бюро отмечают, что подозрение Микитасю вызывает беспокойство о возможном «незаконном давлении» на обличителя коррупции.
Напомним, ранее сообщалось, что Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве. Полиция считает его заказчиком похищения киевского юриста, от которого он требовал 800 тысяч долларов.
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