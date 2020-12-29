В Хорватии из-за землетрясения повреждено здание посольства Украины

Здание дипломатического представительства Украины в Хорватии частично получило разрушения во время землетрясения. Об этом во вторник сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«К сожалению, здание украинского посольства получило небольшие разрушения», — сказал он в эфире телеканала «Украина-24».

Николенко добавил, что сотрудники диппредставительства не пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник в Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.

По данным газеты Jutarnji list, в городе Петриня к юго-востоку от Загреба погиб ребенок. По информации издания, в Петрине, которая оказалась ближе всего к эпицентру землетрясения, много разрушений. В частности, повреждены местная больница и детский сад. Толчки ощущались также в Белграде и юго-восточных регионах Австрии, в Италии и Словении. Работа словенской АЭС «Кршко» была приостановлена. Подземные толчки в Хорватии продолжаются с утра понедельника.