Минимальная зарплата выросла до 6 тысяч гривен

С 1 января 2021 г. в Украине минимальная зарплата увеличивается на тысячу гривен - с 5000 грн до 6000 грн.
Соответствующие показатели закреплены в госбюджете-2021, который Верховная Рада приняла 15 декабря.
Напомним, что с 1 января 2020 г. минимальная зарплата составляла 4723 грн, с 1 сентября 2020 г. - 5000 грн.
Также госбюджетом на следующий год предусмотрено, что с 1 декабря минимальная зарплата составит 6500 грн.
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