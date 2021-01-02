Новая глава ОБСЕ совершит свой первый визит в Украину

Действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде посетит Украину в январе 2021 года.

«Символично, что свой первый зарубежный визит в новом качестве Анн Линде планирует осуществить именно в Украину. Ожидаем ее в Киеве уже в этом месяце», — сообщается на странице Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в соцсети Фейсбук.

1 января 2021 года Швеция начала свое годовое председательствование в ОБСЕ.