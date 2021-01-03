В Калифорнии из-за COVID закончились места в моргах

В Калифорнии на фоне вспышки коронавируса закончились места в моргах, сообщает CTV News.

«Я работаю в похоронной индустрии 40 лет, и никогда в жизни не думала, что однажды мне придется говорить семьям, что для их умерших родственников нет места», — рассказала владелец похоронного бюро в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо.

Собеседница телеканала отметила, сейчас сотрудникам приходится вывозить тела как минимум 30 раз в день, что в шесть раз больше, чем обычно.

По словам исполнительного директора Калифорнийской ассоциации похоронных бюро, в штате замедлился весь процесс захоронения и кремации тел, включая бальзамирование и получение свидетельств о смерти. Так, в обычное время кремация занимала день или два, сейчас эта процедура может затянуться более, чем на неделю.

По данным университета Джона Хопкинса, за последние сутки в США коронавирусом заразились почти 300 тысяч человек, что стало рекордом с начала пандемии. Всего в стране выявили 20,4 миллиона инфицированных, скончались более 350 тысяч человек.