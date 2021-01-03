В Калифорнии из-за COVID закончились места в моргах

В Калифорнии на фоне вспышки коронавируса закончились места в моргах, сообщает CTV News.
«Я работаю в похоронной индустрии 40 лет, и никогда в жизни не думала, что однажды мне придется говорить семьям, что для их умерших родственников нет места», — рассказала владелец похоронного бюро в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо.
Собеседница телеканала отметила, сейчас сотрудникам приходится вывозить тела как минимум 30 раз в день, что в шесть раз больше, чем обычно.
По словам исполнительного директора Калифорнийской ассоциации похоронных бюро, в штате замедлился весь процесс захоронения и кремации тел, включая бальзамирование и получение свидетельств о смерти. Так, в обычное время кремация занимала день или два, сейчас эта процедура может затянуться более, чем на неделю.
По данным университета Джона Хопкинса, за последние сутки в США коронавирусом заразились почти 300 тысяч человек, что стало рекордом с начала пандемии. Всего в стране выявили 20,4 миллиона инфицированных, скончались более 350 тысяч человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016