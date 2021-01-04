Мексика готова предоставить убежище Ассанжу

Мексика готова предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которого ранее в понедельник британский суд отказался выдать США. С таким заявлением выступил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Я собираюсь просить министра иностранных дел совершить необходимые процедуры, чтобы Соединенное Королевство освободило господина Джулиана Ассанжа и отпустило его, а Мексика — предоставила ему политическое убежище», — сказал Обрадор.

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер ранее отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье. Представители американской стороны подтвердили, что подадут апелляцию на решение лондонского суда.