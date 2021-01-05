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Нью-Йоркская биржа не стала снимать с торгов акции компаний из Китая

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Нью-Йоркская биржа не стала снимать с торгов акции компаний из Китая

Бумаги трех телекоммуникационных компаний из Китая — China Telecom Corporation Limited, China Mobile Limited и China Unicom (Hong Kong) Limited — продолжат торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже вопреки сделанному ранее объявлению о делистинге. О приостановке процедуры делистинга говорится в новом сообщении NYSE.

Решение отказаться от снятия бумаг китайских телекоммуникационных компаний с торгов NYSE объяснила продолжением консультаций с регулирующими органами относительно применимости к ним указа президента США Дональда Трампа о запрете американцам проводить любые операции с ценными бумагами, связанными с «коммунистическими китайскими военными компаниями».

В сообщении NYSE подчеркивается, что до решения вопроса бумаги China Telecom, China Mobile и China Unicom продолжат торговаться и котироваться на бирже.

4 января бумаги China Mobile на NYSE подешевели на 5,89%, China Telecom — на 5,48%, а China Unicom — на 3,17%.

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В середине ноября 2020 года президент США Дональд Трамп запретил американским инвесторам вкладывать средства в китайские компании, которые создают угрозу США. По мнению американского правительства, Китай эксплуатирует американский капитал для «развития и модернизации своих военных, разведывательных и других силовых структур». Запрет вступает в силу 11 января 2021 года. Избавиться от акций и фондов, связанных с Китаем, нужно до 11 ноября 2021 года.

Китай, NYSE
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