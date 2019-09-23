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Мелания Трамп открыла торги Нью-Йоркской фондовой биржи

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Мелания Трамп открыла торги Нью-Йоркской фондовой биржи

Мелания Трамп, первая леди США, приняла участие в открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Видеозапись мероприятия опубликована на странице NYSE в Twitter.

Как уточняет Fox со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришам, вместе с Меланией Трамп на мероприятии, которое стало частью ее инициативы Be Best, присутствовали ученики младших классов международной школы ООН. «Детям устроят экскурсию по бирже, они узнают о великой экономике США при президенте Трампе», — пояснила Гришам.

Программа Be Best направлена на улучшение здоровья и онлайн-безопасности американской молодежи. Она, в частности, сфокусирована на проблеме злоупотребления опиоидами.

Звон колоколов, который отмечает начало и конец торгового дня на бирже, был традицией с конца 1800-х годов.

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Жены американских президентов и раньше участвовали в торжественных мероприятиях, на которых открывали или закрывали торги на бирже Нью-Йорка. В 2006-м и 2012 году это была Лора Буш, а в 2009 году — занимавшая в тот момент пост госсекретаря Хиллари Клинтон, отмечает Fox.

NYSE, Меланья Трамп
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