Украина перевела воинские звания на стандарты НАТО

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ о переводе украинских воинских званий на коды военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
«Указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил Украины военным рангам НАТО. Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов», — цитирует пресс-служба главу ведомства.
По его словам, подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военнослужащих по воинским званиям. В свою очередь, это станет составной частью проекту Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил Украины до 2025 года.
«Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, рост и обеспечение», — отметил Таран.
Украина должна к текущему году обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран НАТО.
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