Сразу 13 стран ЕС просят Еврокомиссию поделиться вакцинами с Украиной

К Европейской комиссии обратились 13 страны ЕС с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса. В частности, они просят помочь Украине.
Копию письма обнародовал в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк.
Письмо подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.
«В то же время мы считаем, что ЕС должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей ЕС — стран Восточного партнерства, если они сами этого захотят. Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям», — говорится в письме.
Также они просят помочь Молдове, Грузии, Армении и Беларуси.
Отметим, в мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса.
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