США намерены помогать реформе энергосектора в Украине

Временная поверенная в делах США Кристина Квин во время онлайн-встречи с врио министра энергетики Юрием Витренко подтвердила намерения США способствовать реформированию энергосектора в Украине, сообщило посольство США в Украине.
«Вчера состоялась конструктивная встреча с и.о министра энергетики Витренко, на которой временная поверенная в делах США Кристина Квин подтвердила стремление США помочь Украине достичь успеха в трансформации и модернизации энергетического сектора», — говорится в сообщении посольства в Facebook в среду.
Как сообщалось, в конце декабря прошлого года, и.о. министра энергетики Юрий Витренко встретился с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) Иванной Владковой-Голлар.
Ключевым вопросом встречи стали реформы в энергетическом секторе, финансовая стабильность энергетических рынков и дальнейшее развитие отраслей энергетики.
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