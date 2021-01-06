Запасы газа в Украине на 25% превышают прошлогодние

Запасы природного газа в Украине на начало 2021 года составляют 23,5 миллиарда кубометров, что на 25% превышает прошлогодние.

Об этом сообщает Укртрансгаз.

Из общих 23,5 млрд кубометров 7,7 миллиарда принадлежат иностранным компаниям из 24 стран.

«По итогам 2020 года Украина почти в четыре раза увеличила объемы хранения газа, принадлежащего нерезидентам», — говорится в публикации.

На начало 2021 года оператор газохранилищ имеет договора с 848 компаниями против 651 на начало 2020 года. «При этом количество заказчиков-нерезидентов в течение 2020-го удвоились — до 90 компаний из 24 зарубежных стран. В начале 2020 году в Украине свой газ хранили представители 14 иностранных государств», — комментируют в Укртрансгазе.

Также сообщается, что в октябре-декабре прошлого года из украинских подземных хранилищ газа отобрано 4,6 млрд кубометров газа, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего за 2020 год уровень отбора составил 7,8 млрд кубометров газа.