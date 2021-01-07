Украина получит от США новые боевые катера

В оборонном ведомстве сообщили, что до декабря следующего года Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины Армія Inform со ссылкой на данные Пентагона.

Сообщается, что строительство первой партии кораблей будет завершено до конца 2022 года.

Строить эти катера для Украины будет компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство обойдется в почти 20 млн долларов.

Заказчиком по стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

Напомним, 6 катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США по соответствующим программам, а еще десять Mark VI Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета.