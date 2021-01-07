Зеленский осудил насилие в США

Украина осуждает беспрецедентное насилие, вызванное беспорядками в США. Украинская сторона также вдохновлена устойчивостью Конгресса, который все-таки сегодня утвердил победу Джо Байдена на выборах.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире — Конгресса США. Нас вдохновляет устойчивость Конгресса США, который в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провел историческую совместную сессию, которая в подавляющем большинстве подтвердила волю американского народа. Пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки и нового президента», — заявил Зеленский.

Напомним, по последним данным, в ходе беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека. В том числе полиция подтвердила смерть протестующей Эшли Баббит, которая умерла после того, как в нее выстрелили в здании Конгресса.