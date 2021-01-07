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Трампу могут запретить въезд в Шотландию, где у него есть два гольф-клуба

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Трампу могут запретить въезд в Шотландию, где у него есть два гольф-клуба

Министр юстиции Шотландии Хамза Юсаф предложил главе МВД Великобритании Прити Пател запретить въезд в страну Дональду Трампу после того, как тот покинет 20 января Белый дом вследствие поражения на президентских выборах. Такую инициативу он выдвинул в четверг, комментируя беспорядки в США, которые вылились в штурм здания Конгресса.

«Если Трамп попытается приехать в Великобританию после ухода с поста президента, министру внутренних дел следует серьезно рассмотреть возможность отказать ему во въезде. Пател имеет все полномочия действовать подобным образом в том случае, если присутствие прибывающего не соответствует интересам общества», — написал Юсаф в Twitter. Он подчеркнул, что причиной такого обращения к руководителю МВД послужили высказывания действующего американского лидера, которые, по мнению шотландского министра, способствуют росту насилия.

Беспорядки в США вспыхнули в среду после того, как сторонники Трампа начали штурмовать Конгресс. Протестующим в итоге удалось попасть внутрь здания, в результате чего заседавших парламентариев пришлось экстренно эвакуировать. Во время столкновений у Капитолия погибли четыре человека. Впоследствии заседание Конгресса возобновилось, а законодатели утвердили итоги президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.

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В Шотландии Трамп располагает сразу двумя гольф-клубами: один из них, открытый в 2012 году, находится в деревне Балмеди к северу от города Абердин. Второй базируется в местечке Тернберри на юго-западе Шотландии: он был приобретен в 2014 году за $60 млн у компании Leisurecorp со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах. Как ранее сообщил ряд американских СМИ, Трамп подумывает о том, чтобы отправиться в Шотландию играть в гольф во время церемонии инаугурации Байдена 20 января.

Дональд Трамп, Шотландия
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