В Полтавской области прогремел взрыв на магистральном газопроводе

Взрыв прогремел на газопроводе возле села Калайдинцы в Полтавской области на Украине, сообщила в субботу пресс-служба предприятия «Лубныгаз».

«Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает „Оператор газотранспортной системы Украины“ („Укртрансгаз“ — ред.) произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа», — говорится в сообщении в Facebook предприятия.

Отмечается, что по предварительной информации инцидент произошел на газораспределительной станции. Предприятие вывело все свои аварийные службы на дежурство.