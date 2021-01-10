В Кремле опровергли информацию о вакцинации Путина от коронавируса

Президент России Владимир Путин пока не прививался от коронавирусной инфекции. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва».

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — сказал Песков.

Ранее один из telegram-каналов сообщил, что Путин якобы получил вакцину от COVID-19 еще 5 января.