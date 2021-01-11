Ким Чен Ын стал генсеком правящей партии Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран ее генеральным секретарем, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Накануне участники утвердили изменения в уставе ТПК. В соответствии с ними последующие съезды будут созываться раз в пять лет.
Выступая на собрании, Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР. «Наша внешнеполитическая деятельность в будущем должна быть сосредоточена на подавлении и подчинении США, основного препятствия и самого большого врага на пути нашего революционного развития», — заявил он.
Предыдущий съезд партии прошел 6 мая 2016 года. Тогда лидер КНДР был избран председателем ТПК.
По мнению экспертов, избрание лидера КНДР Ким Чен Ына генеральным секретарем партии говорит о дальнейшей централизации власти в его руках и является своеобразным посланием всему миру. Это также должно символизировать преемственность власти в стране, поскольку предыдущие лидеры КНДР — Ким Ир Сен и Ким Чен Ир — также в свое время занимали этот пост.
Избрание Ким Чен Ына на новый пост дает ему в Северной Корее фактически безграничную власть, поскольку Трудовая партия контролирует все сферы жизни в стране.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016