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Ким Чен Ын стал генсеком правящей партии Кореи

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Ким Чен Ын стал генсеком правящей партии Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран ее генеральным секретарем, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Накануне участники утвердили изменения в уставе ТПК. В соответствии с ними последующие съезды будут созываться раз в пять лет.

Выступая на собрании, Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР. «Наша внешнеполитическая деятельность в будущем должна быть сосредоточена на подавлении и подчинении США, основного препятствия и самого большого врага на пути нашего революционного развития», — заявил он.

Предыдущий съезд партии прошел 6 мая 2016 года. Тогда лидер КНДР был избран председателем ТПК.

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По мнению экспертов, избрание лидера КНДР Ким Чен Ына генеральным секретарем партии говорит о дальнейшей централизации власти в его руках и является своеобразным посланием всему миру. Это также должно символизировать преемственность власти в стране, поскольку предыдущие лидеры КНДР — Ким Ир Сен и Ким Чен Ир — также в свое время занимали этот пост.

Избрание Ким Чен Ына на новый пост дает ему в Северной Корее фактически безграничную власть, поскольку Трудовая партия контролирует все сферы жизни в стране.

КНДР, Ким Чен Ын
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