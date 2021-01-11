Степанов заявил, что о носках нужно было думать заранее

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что у украинцев было достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну и заблаговременно купить необходимые носки и футболки.

Об этом он рассказал во время брифинга 11 января.

Степанов отметил, что постановление о введении жесткого карантина приняли еще 9 декабря.

«То есть мы заранее, за месяц рассказали и показали, что будет можно в стране, а что — нельзя. Достаточно четко рассказали. Например, какие товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать. Какие магазины будут открыты — торгующие продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химии, медицинскими изделиями, лекарственными средствами, а какие магазины будут закрыты. И я считаю, что эти 16 дней, которые мы отвели на этот карантин, можно было к ним подготовиться. Что такое подготовиться? Точно было можно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время», — рассказал Степанов.

Министр добавил, что даже если человек не успел купить носки и футболки, то может сделать это онлайн.

В то же время Степанов сказал, что ему тоже не нравятся такие ограничения.

«Давайте придерживаться всех карантинных ограничений. Я понимаю, что любые ограничения не хочется выполнять. Мне тоже они не нравятся, я такой же человек, как вы. Такие же люди и члены правительства, и президент страны. Все хотят вести обычную жизнь. Но я должен принимать такие решения, потому что понимаю, какие могут быть последствия, если такие решения не принимать», — сказал министр.

Напомним, с 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин.