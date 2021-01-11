Атака на Университет ГФС: Ректор заявляет о попытке рейдерского захвата

Продолжается попытка рейдерского захвата Университета государственной фискальной службы Украины (бывшая Академия налоговой службы в Ирпене). Ректор Университета Павел Пашко на своей странице в социальной сети сообщил, что министр финансов Сергей Марченко начал сомнительную реорганизации ВУЗа, которая предусматривает присоединение мощного учреждения к другому учреждению, не имеющему ни студентов, ни преподавателей, ни лицензий, ни материально-технической базы. Против этого выступили как студенты, так и преподаватели Университета.
После этого, Сергей Марченко решил освободить Павла Пашка с должности и назначить нового и.о. ректора.
«Не дождавшись реорганизации, тот же министр Марченко пытается незаконно уволить меня с должности ректора и назначить нового и.о. руководителя. Причем такие решения принимаются совершенно не аргументировано и нарушая все возможные процедуры. Опираясь на эти незаконные решения, которые уже оспариваются в суде, Марченко планирует рейдерский захват университета», - пишет Павел Пашко.
Основная причина атаки на Университет и его ректора — попытка завладеть землей и материально-технической базой Унверситета.
«Причина банальна — поиск собственной выгоды. Министр финансов Марченко и его окружение „положили глаз“ на 22 гектара земли в центре Ирпеня и на материальную базу Университета государственной фискальной службы Украины. Пользуясь безвластием при смене руководства они будут украдены. Так же, как во время предыдущих реорганизаций были изъяты 8 гектаров земли „Соснового бора“ в курортном Ворзеле. Кто не в курсе — погуглите, все есть в открытом доступе», — рассказывает ректор Университета ГФС Украины.
Павел Пашко уже обратился в суд и оспаривает свое увольнение. Напомним, в конце прошлого года отчет о его работе на должности утвердил Ученый совет Университета — единогласно, никаких оснований для увольнения нет.
«1. Постоянно растет количество студентов.
2. Постоянно обновляется материально-техническая база.
3.Лицензированы 9 новых специальностей, удачно аккредитуются все образовательные программы.
4. И вообще — в рейтинге лучших высших учебных заведений Украины „Топ-200“ Университет вырос на 45 позиций», - говорит ректор Университета.
По факту незаконного увольнения Павла Пашко уже открыто уголовное производство в отношении министра финансов Сергея Марченко. До окончательного решения суда любое фактическое изменение ректора Университета будет рейдерским захватом, напоминает Павел Пашко.
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