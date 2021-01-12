Илон Маск потерял первое место в рейтинге Forbes

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покинул первое место рейтинга богатейших людей планеты журнала Forbes, при этом сохранив свое лидерство в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемом агентством Блумберг.
По данным Forbes Real-Time, состояние Маска, сократившись за день на 13,5 миллиарда, составило 176,2 миллиарда долларов. Он опустился на второе место, уступив лидерство в рейтинге основателю Amazon Джеффу Безосу, чей капитал оценили в 182,1 миллиарда долларов.
Днем ранее основные американские фондовые индексы снизились, при этом акции Tesla подешевели сразу на 7,8 процента, до 811,19 доллара. А это основа благосостояния Маска.
На третьей строчке рейтинга Forbes находится президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (154,6 миллиарда долларов), четвертое место занял основатель Microsoft Билл Гейтс (121,4 миллиарда). Пятая строчка досталась основателю Facebook Марку Цукербергу с состоянием в 94 миллиарда долларов.
В то же время BBI оценил капитал основателя Tesla в 194 миллиарда долларов (снижение за день на 15,6 миллиарда), а состояние Безоса — 183 миллиарда (снижение на 3,65 миллиарда), бизнесмены заняли в рейтинге первое и второе места соответственно.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016