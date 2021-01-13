Минздрав выступает против досрочной отмены локдауна в Украине

Усиленные карантинные ограничения в Украине должны действовать на протяжении 16 дней — до 24 января, Министерство здравоохранения не поддерживает их досрочной отмены, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

«Никаких решений относительно прекращения этих ограничений ранее установленного срока мы не поддерживаем и не вносили. Считаем, что усиленные карантинные ограничения должны действовать именно на протяжении этого срока — 16 дней», — сказал он.

«Мы можем прогнозировать, что за время новогодних праздников инфицировалось много человек», — добавил министр.