ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Киева в деле «Украина против РФ» по Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) большинством голосов признал жалобу Украины на Российскую Федерацию о нарушении прав человека в Крыму «частично приемлемой» к рассмотрению по существу.
«Жалобы, поданные Украиной против России относительно нарушения прав человека в Крыму, частично приемлемы для рассмотрения», — указывается в заявлении.
Решение будет сопровождаться приговором на более позднем этапе, говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг ЕСПЧ.
Украина подала жалобу в ЕСПЧ 13 марта 2014 года, заявив о наличии большого количества нарушений прав человека и преступлений в Крыму, возложив ответственность за них на Россию. 7 мая 2018 года палата ЕСПЧ, ответственная за межгосударственные дела, отказалась от своей юрисдикции в пользу Большой палаты. Позже все жалобы Украины, связанные с Крымом, было решено объединить в дело 20958/14.
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