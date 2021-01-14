ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Киева в деле «Украина против РФ» по Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) большинством голосов признал жалобу Украины на Российскую Федерацию о нарушении прав человека в Крыму «частично приемлемой» к рассмотрению по существу.

«Жалобы, поданные Украиной против России относительно нарушения прав человека в Крыму, частично приемлемы для рассмотрения», — указывается в заявлении.

Решение будет сопровождаться приговором на более позднем этапе, говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг ЕСПЧ.

Украина подала жалобу в ЕСПЧ 13 марта 2014 года, заявив о наличии большого количества нарушений прав человека и преступлений в Крыму, возложив ответственность за них на Россию. 7 мая 2018 года палата ЕСПЧ, ответственная за межгосударственные дела, отказалась от своей юрисдикции в пользу Большой палаты. Позже все жалобы Украины, связанные с Крымом, было решено объединить в дело 20958/14.