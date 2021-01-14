Степанов уверяет, что переговоры с разработчиками COVID-вакцин велись еще с мая

Украина ведет переговоры со всеми ведущими разработчиками вакцины против COVID-19 с мая 2020 года.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Украина как начала вести переговоры в мае прошлого года со всеми ведущими компаниями, которые в то время находились на второй или в начале третьей стадии, мы так с ними и ведем переговоры», — сказал Степанов.

По его словам, в том числе среди них была и компания «Синовак», с которой Украина также начала переговоры еще в мае, активизировались переговоры с сентября 2020 года. Кроме того, Украина начала сотрудничать с инициативой COVAX сразу после ее основания.

Степанов призвал не манипулировать вопросом поставки вакцины против коронавирусной болезни в Украину.

«Это не тот случай, когда можно манипулировать и спекулировать на здоровье граждан, на страхе за здоровье и жизнь», — сказал Степанов.

Напомним, группа фармацевтических компаний «Лекхим» заключила соглашение с китайским производителем вакцин «Синовак» (Sinovac Biotech) на поставку в Украину 5 млн доз против COVID-19. Из них 1,9 млн доз будут поставлены в пределах закупки Минздрава.

Также Украина в рамках глобальной инициативы COVAX получит 8 млн доз вакцины от коронавирусной болезни, их хватит на прививку 4 млн человек, поскольку вакцина должна вводиться дважды.