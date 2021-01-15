Сенат начнет рассматривать импичмент Трампа через час после инаугурации

Сенат конгресса США приступит к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту Дональду Трампу сразу после инаугурации следующего главы государства, Джо Байдена, сообщает газета Politico.

По данным издания, сенаторы могут начать изучать выдвинутые в адрес Трампа обвинения в подстрекательстве к мятежу 20 января в 13:00 по местному времени, через час после вступления Байдена в должность. Для этого необходимо согласие всех 100 членов верхней палаты конгресса.

Параллельно сенаторам нужно будет утверждать кандидатов Байдена на ключевые посты в американской администрации и его первые инициативы на посту президента. Рассмотрение вопроса об объявлении Трампу импичмента может затруднить этот процесс, отмечает издание.

Байден накануне выразил надежду, что сенат «найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами нации». Под этим он подразумевал утверждение кандидатов на посты министра внутренней безопасности, госсекретаря, министра финансов и др., а также реализацию программ вакцинации и восстановления экономики, пострадавшей из-за пандемии.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл исключил, что импичмент будет вынесен до окончания срока Трампа на посту главы государства. По его словам, учитывая все процедуры, правила и прецеденты сената, которые касаются импичмента, нет шансов, что справедливый или серьезный судебный процесс может завершиться до того, как Байден будет приведен к присяге.