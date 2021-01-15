Полиция провела обыск в горсовете Николаева

Полиция в пятницу провела обыски в управлении капитального строительства Николаевского горсовета и у подрядчиков по фактам растраты должностными лицами бюджетных средств почти на 1 млн грн.
Как сообщается на странице в Фейсбук отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области в пятницу, с правоохранители проверяют достоверность данных о фактических объемах выполненных строительных работ, которые указаны в отчетной документации.
Также они интересуются, была ли завышена стоимость выполненных работ , стройматериалов и оборудования с использованием средств городского бюджета.
«Это произошло потому, что аудиторская проверка выявила факты несоответствия сведений в служебной документации о проведении строительства на ряде объектов с различиями в около миллион гривень », - говорится в сообщении.
В результате обысков полицейские изъяли компьютерную технику, денежные средства, бухгалтерскую документацию по использованию бюджетных средств в сфере капитального строительства объектов инфраструктуры Николаева.
Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 191 УК «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».
Изъятая документация будет исследоваться в ходе экспертиз. После проведения соответствующих следственных действий будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.
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