Шмыгаль обещает обойтись во время похолодания без веерных отключений

Необходимость в веерных отключениях электроэнергии в Украине отсутствует, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«15 января „Энергоатом“ запускает один из своих блоков, выводит его из ремонта, дальше, буквально, через короткое время, запускается второй блок. Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к веерным отключениям, как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны, и не будем», — сказал премьер в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Нынешнее понижение температуры украинская энергосистема пройдет стабильно, уверен Денис Шмыгаль.

«Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня ощущает энергосистема, низкие остатки угля на складах угольных ТЭС. В связи с этим прошли совещания, приняты решения, в случае необходимости, запуск газомазутных блоков, а также переведение угольных блоков на сжигание газа», — пояснил он.

Премьер добавил, что помимо импорта угля, в частности, из Казахстана, уголь обеспечат украинские шахты.

«Единственное, есть некоторая инерционность. Когда склады были забиты, угольные шахты приостановили или сократили добычу, а сейчас начинают возобновлять ее», — отметил глава правительства, добавив, что на это необходимо некоторое время.

«Смещение ремонтных программ отдельных боков, в частности, атомных, плюс похолодание — увеличение спроса на электроэнергию — привели к быстрому, неожиданному срабатыванию угля на складах. А когда нет на потоке угля, то запуск этого процесса требует времени. Вот и возник такой плюс-минус двух-трехнедельный разрыв, который привел к недостаточному количеству угля на складах. Но он некритичен», — прокомментировал Шмыгаль.

«Ситуация непростая... Но и не критически сложная», — подытожил он.