Для финансирования накопительных пенсий собираются повысить два налога

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для финансирование накопительных пенсий будут повышены два налога: ЕСВ и НДФЛ.

Об этом передает LIGA.net.

Отмечается, что единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц вырастут до 24 и 20%, поднявшись таким образом на 2 процентных пункта.

Также, по ее словам, пока известно, что система будет работать через специально созданный государственный орган, который будет администрировать накопительные счета украинцев.

Третьякова добавила, что есть договоренность с главой НБУ Кириллом Шевченко, что ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки и банковские депозиты и, вероятно, страховые компании.

А голосование в первом чтении за закон, регулирующий накопительные пенсии (№ 2683д) она ожидает к концу февраля. «До окончания пятой сессии законопроект примут в целом. Шансы есть», — сказала глава комитета.