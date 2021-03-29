Введение накопительных пенсий позволит пенсионерам получать по 7 тысяч гривен

Министерство социальной политики разрабатывает модель, по которой украинцы смогут получать пенсию в размере 7 тысяч гривен. Такие пенсии возможны для будущих поколений при выходе на накопительную систему.
Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина.
Она сообщила, что пример такой модели был представлен президенту. Для этого необходимо навести порядок в солидарной системе.
«При сегодняшних зарплатах, при минимальной доходности, человек смог бы получать из двух источников — солидарного и накопительного уровней — 7 тысяч гривен. Это средняя выплата», — заявила Лазебная.
Министр отметила, что если человек за 35 лет будет откладывать по 600 гривен, то это позволило бы ему получать выплаты в течение 15 лет в среднем по 3200 гривен. К этой сумме также добавляется пенсию из солидарной системы 3500 грн.
«Это, конечно, в ценах сегодняшнего дня. Мы взяли для расчетов годовую доходность в 3% выше инфляции (0,25% в месяц) — это реальный уровень», — считает Лазебная.
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