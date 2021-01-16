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Байден предложил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США

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Байден предложил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатом на пост заместителя госсекретаря по политическим делам Викторию Нуланд, активно участвовавшую в Майдане в Украине в 2014 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте переходной команды политика.

В документе отмечается, что Нуланд «уже в течение 32 лет является уважаемым и пользующимся доверием дипломатом». Она ранее была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года Нуланд в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.

Во время массовых протестов в Киеве Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье.

Байден также выдвинул кандидатом на пост первого заместителя госсекретаря США Венди Шерман. Ее называют в заявлении «одним из наиболее выдающихся дипломатов страны». В администрации Обамы Шерман была заместителем главы американского внешнеполитического ведомства по политическим делам. Она участвовала в консультациях между США и Ираном относительно сделки по атому.

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На пост заместителя главы Госдепартамента по вопросам, касающимся демократии и прав человека, также претендует Узра Зия. Она, в частности, работала в посольстве США в Париже.

Кандидатом на пост госсекретаря США Байден ранее назвал Энтони Блинкена. Инаугурация демократа назначена на 20 января.

Виктория Нуланд, Джо Байден
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