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Нуланд отдельно проинформирует Украину об итогах саммита в Женеве

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Нуланд отдельно проинформирует Украину об итогах саммита в Женеве

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин посетят Брюссель, где проинформируют представителей ЕС, НАТО, Украины и Японии об итогах российско-американского саммита в Женеве. Об этом в среду сообщил журналистам в Женеве представитель администрации США, который сделал ряд уточнений по спецбрифингу, проведенному здесь же ранее представителем американской администрации высокого ранга. Стенограмму брифингов распространила в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента.

«Приведу кратко окончательные данные: заместитель госсекретаря по политическим делам Нуланд и Эрик Грин завтра (17 июня, — Ред.) отправятся в Брюссель. Они проинформируют наших союзников по НАТО, ЕС, а также японцев и украинцев», — сказал он. По его словам, для США важно консультироваться со своими союзниками как до, так и после подобных мероприятий.

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Ранее в среду в Женеве представитель американской администрации высокого ранга сообщил журналистам, что Нуланд 17-18 июня посетит Брюссель, чтобы проинформировать союзников США из ЕС и НАТО об итогах российско-американского саммита, а также об итогах саммитов альянса и США-ЕС. Она входила в состав американской делегации во время переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Чиновник добавил, что в бельгийской столице у Нуланд запланированы консультации с замгенсекретаря НАТО Мирчей Джоанэ и генсеком внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино. Кроме того, американский дипломат примет участие по видеосвязи в международной конференции по безопасности Globsec Bratislava Forum 2021 (Globsek-2021).

16 июня в Женеве завершился российско-американский саммит.

Владимир Путин, Виктория Нуланд, Джо Байден
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