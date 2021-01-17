Украина пока не будет переименовывать Грузию

Украина не рассматривает использование нового названия Грузии — Сакартвело, такого запроса со стороны Тбилиси в Киев не поступало, сообщает BBC News Украина.
«Вопрос изменения названия Грузии пока не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело», — сказано в ответе украинского МИД на запрос издания в субботу.
Наименованием Сакартвело свою страну называют сами грузины.
Кроме того, вопрос о возможности использования еще одной возможной альтернативной названия Грузии — «Георгия» — в МИД не прокомментировали.
В мире распространенными наименованиями для страны является русское «Грузия» и латинское Georgia (Джорджия или Георгия).
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