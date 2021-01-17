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Байден вернет США в Парижское соглашение по климату в день инаугурации
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Байден вернет США в Парижское соглашение по климату в день инаугурации

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Байден вернет США в Парижское соглашение по климату в день инаугурации

Избранный президент США Джозеф Байден намерен непосредственно в день инаугурации 20 января подписать указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на служебную записку Рона Клайна, которого Байден назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

По сведениям телекомпании, наравне с возвращением США в климатическую сделку Байден намерен также подписать ряд указов, которые отменят действие некоторых ограничений, введенных администрацией действующего президента США республиканца Дональда Трампа. В частности, демократ планирует отменить введенный Трампом 27 января 2017 года запрет на въезд в США граждан семи мусульманских стран — Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Кроме того, Байден хочет расширить введенные Трампом меры по облегчению долгов студентов за обучение в вузах и ввести обязательное ношение защитных масок на территории государственных учреждений.

Ранее Байден уже заявлял о том, что планирует «в первый же день» своего президентского срока вернуть США в Парижское соглашение по климату. Он также высказывался за развитие альтернативных источников энергии в США. В свою очередь бывший госсекретарь США Джон Керри, которого Байден назначил своим специальным посланником по климату, заявлял, что администрация демократа будет добиваться новых международных договоренностей, направленных на борьбу с изменением климата на планете.

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Парижское соглашение по климату было подписано 12 декабря 2015 года во французской столице. Государства, ратифицировавшие этот документ, условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. В 2018 году Трамп решил выйти из соглашения, которое, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.

климат, Парижское соглашение, Джо Байден
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