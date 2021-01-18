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СМИ узнали о планах Трампа помиловать большое количество людей перед уходом с поста

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СМИ узнали о планах Трампа помиловать большое количество людей перед уходом с поста

Президент США Дональд Трамп планирует помиловать или смягчить наказание примерно сотне человек в свой последний рабочий день во вторник, 20 января, сообщает CNN со ссылкой на три источника. Такая же информация появилась у Reuters.

По словам двух источников телеканала, в воскресенье в Белом доме состоялось совещание, на котором был утвержден финальный список помилованных. Под смягчительные меры попадут совершившие экономические преступления, известные рэперы и другие люди, однако пока не ожидается, что Трамп помилует сам себя.

Президент постоянно продвигал помилования и смягчения наказаний в преддверии Рождества, пишет CNN, однако, по словам источников, перестал это делать в дни, предшествующие беспорядкам 6 января на Капитолийском холме, а также после них. В Белом доме ожидали, что помилования возобновятся после протестов, однако Трамп не стал этого делать после того, как его обвинили в подстрекательстве к восстанию.

В начале января The New York Times сообщила, что Трамп рассматривает возможность помиловать самого себя в последние дни пребывания у власти. Источники газеты утверждали, что он обсуждал с помощниками юридические и политические последствия такого хода, так как считает, что его противники организуют его преследование после ухода с поста.

Помимо этого, по данным NYT, уходящий президент обсуждал возможность помилования своих детей, жены, зятя, а также личного адвоката Рудольфа Джулиани.

Как пишет CNN, события 6 января охладили желание Трампа помиловать себя и близких. Сейчас помощники не думают, что он пойдет на этот шаг, уточняет телеканал.

Один из источников CNN сообщил, что после беспорядков советники президента призывали его отказаться от самопомилования, поскольку это будет означать, что он в чем-то виноват. Некоторые из советников также советовали не утверждать помилования для участников беспорядков в Капитолии.

Многие эксперты заявляли, что самопомилование было бы неконституционным, так как оно нарушает основной принцип о том, что никто не должен быть судьей в своем собственном деле. Другие же считали, что самопомилование находится в рамках Конституции, так как текст Основного закона трактует это понятие очень широко, уточняет агентство.

Также, по сведениям СМИ, среди помилованных пока нет имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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Ранее в понедельник NYT сообщала, что соратники Трампа заработали десятки тысяч долларов на услугах по лоббированию помилований, в том числе за счет связей с президентом. По данным газеты, число помилований резко выросло после того, как стало ясно, что Трамп не сможет оспорить поражение на выборах.

Дональд Трамп, помилование
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